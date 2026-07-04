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4 июля, 15:30

ЦСКА — «Арсенал»: видеотрансляция товарищеского матча

ЦСКА и «Арсенал» сыграют в товарищеском матче 4 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА и тульский «Арсенал» сыграют в товарищеском матче в субботу, 4 июля. Встреча пройдет на тренировочной базе армейцев в Новогорске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Прямой эфир матча ЦСКА — «Арсенал» покажут в официальной группе красно-синих в VK. Онлайн-видеотрансляция будет доступна бесплатно.

В сезоне-2025/26 ЦСКА занял пятое место в РПЛ, набрав 51 очко. «Арсенал» выступал в Первой лиге и финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы с 39 очками.

Отслеживать ключевые события игры ЦСКА — «Арсенал» можно в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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