ЦСКА и «Арсенал» сыграют в товарищеском матче 4 июля

ЦСКА и тульский «Арсенал» сыграют в товарищеском матче в субботу, 4 июля. Встреча пройдет на тренировочной базе армейцев в Новогорске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Прямой эфир матча ЦСКА — «Арсенал» покажут в официальной группе красно-синих в VK. Онлайн-видеотрансляция будет доступна бесплатно.

В сезоне-2025/26 ЦСКА занял пятое место в РПЛ, набрав 51 очко. «Арсенал» выступал в Первой лиге и финишировал на 13-й строчке турнирной таблицы с 39 очками.

Отслеживать ключевые события игры ЦСКА — «Арсенал» можно в матч-центре нашего сайта.

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