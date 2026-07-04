ЦСКА не удержал победу над тульским «Арсеналом»

ЦСКА в товарищеском матче сыграл вничью с тульским «Арсеналом» — 1:1.

Армейцы в первом тайме вышли вперед благодаря голу Тамерлана Мусаева. Туляки отыгрались во второй половине, отличился Тимур Мелекесцев.

ЦСКА во второй раз сыграл вничью на предсезонном сборе — 30 июня команда Дмитрия Игдисамова не сумела обыграть «Шинник» (1:1).

Товарищеский матч

ЦСКА (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (1:0)

Голы: Мусаев (1:0), Мелекесцев (1:1)