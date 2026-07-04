Полузащитник махачкалинского «Динамо» Исаев перешел в «Уфу»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Шамиль Исаев перешел в «Уфу», сообщила пресс-служба бело-голубых.

Клубы согласовали полноценный трансфер 22-летнего футболиста.

Исаев — воспитанник дагестанского футбола. Он выступал за «Динамо» с возрождения клуба в 2021 году, провел за команду 46 матчей.

С 17 февраля 2024 года полузащитник играл за «Уфу» на правах аренды. В сезоне-2025/26 он принял участие в 29 матчах, в которых не отличился результативными действиями. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

В сезоне-2025/26 «Динамо» заняло 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. В переходных матчах команда обыграла «Урал» по сумме двух встреч (3:0) и сохранила прописку в РПЛ.

«Уфа» в прошлом сезоне заняла 15-е место в таблице Первой лиги, набрав 37 баллов.