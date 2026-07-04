Ещенко рассказал о сборах в ОАЭ при 50 градусах жары: «Организовали Это'О и Хиддинк»

Бывший защитник «Анжи» Андрей Ещенко в комментарии для «СЭ» вспомнил сборы команды.

— Рассказывали, что Жирков добирался до тренировок на вертолете.

— Такое было. Тогда тренировались в Раменском. Была пробка, заказали вертолет и полетели!

— Что самое запоминающееся было у вас?

— Это'О с Хиддинком сделали сбор в Эмиратах в феврале при 50 градусах. В 10 утра стояла жара! Утром тренировались и дальше на пляже находились. Может, это и помешало, — сказал Ещенко на встрече с болельщиками, организованной FONBET.

Ещенко выступал за «Анжи» с 2013 по 2016 годы.