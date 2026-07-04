«Спартак» — «Крылья Советов»: видеотрансляция товарищеского матча

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в товарищеском матче 4 июля

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в товарищеском матче в субботу, 4 июля. Встреча пройдет на базе «Спартака» в Москве. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Прямой эфир матча «Спартак» — «Крылья Советов» покажет официальный сайт красно-белых spartak.com и онлайн-платформа «Okko Спорт».

В сезоне-2025/26 «Спартак» занял четвертое место в РПЛ, набрав 52 очка. «Крылья Советов» финишировали на 11-й строчке турнирной таблицы с 32 очками.

Отслеживать ключевые события игры «Спартак» — «Крылья Советов» можно в матч-центре нашего сайта.

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