Карседо о трансферах «Спартака»: «Клуб постарается привезти двух-трех игроков, главное — сохранить костяк»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы после победы над «Крыльями Советов» (3:2) в товарищеском матче.

«У нас очень хорошая команда. Знаю, что клуб прилагает большие усилия и очень много работает, над трансферами в том числе. Самое главное для нас — сохранить команду, сохранить тех ребят, которые у нас есть. Далее клуб постарается привезти двух-трех футболистов, которые могут нас усилить, но еще раз повторю: самое главное — это сохранить наш костяк, который у нас есть», — сказал Карседо в эфире Okko Sport.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в РПЛ и стал победителем FONBET Кубка России.