Семин назвал справедливым решение о сохранении 16 команд в РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение исполкома РФС сохранить действующий состав участников РПЛ.

«Справедливое решение, спортивный принцип остался во главе. Очень принципиально отнеслась к этому вопросу наша федерация футбола. Спортивный принцип — это основа всего», — сказал Семин «СЭ».

РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне — турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов. Такое решение принял во вторник, 24 мая, исполком Российского футбольного союза (РФС).