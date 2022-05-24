РФС назначил сроки поиска спонсоров для Кубка Лиги

Исполком Российского футбольного союза (РФС) установил срок доработки, просчета финансовой модели Кубка Лиги и заключения контрактов с основными спонсорами до 15 июля 2022 года.

Как сообщает пресс-служба РФС, турнир может заполнить освободившиеся еврокубковые игровые слоты высокоинтенсивными играми и дать возможность дополнительного коммерческого заработка для клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что РПЛ сохранит действующий формат в следующем сезоне. Турнир пройдет в два круга с участием 16 клубов.