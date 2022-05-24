Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:55

Анохин рассказал, кто его заменит в исполкоме РФС

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сергей Анохин прокомментировал выход из состава исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Не обидно ли за полгода несколько раз терять работу? Для меня это не потери. Скорее для «Химок» это потеря меня в качестве гендира. Я обещал им прийти на полгода и оставить команду в РПЛ. Восьмое место тому подтверждение. Я обещал сделать команду коммерческой, она финансируется сейчас в основном за счет частных денег. Команду получилось сохранить. Дай бог ей успехов в стыках. Что касается Московской Федерации футбола, то она тоже вышла на новый уровень. Такого количества соревнований, как в Москве, не было нигде. Мы опережаем в этом плане многие столицы Европы. Конечно, я и привык к исполкому. Я работал со многими президентами РФС. Мне до сих пор скучно без монологов Мутко, скучно без борьбы Толстых с агентами, скучно без аленького цветочка Фурсенко. Я желаю Дюкову успехов. Сейчас ситуация сложная. Футбол перестроится, жизнь перестроится. Уверен, что с опытом Дюкова российский футбол будет на волне», — сказал Анохин.

Также он ответил на вопрос о том, кто его заменит в исполкоме РФС.

«В исполкоме будут выборы. В Федерации футбола Москвы 4 кандидата, но я поддерживаю нынешнего генерального директора Старцева Александра Анатольевича. Он давно в футболе, многое сделал. Он достоин того, чтобы стать президентом Московской Федерации футбола», — заявил он.

Анохин был членом исполнительного комитета РФС с 2013 года.

РПЛ
РФС
Сергей Анохин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Он предпочел модные показы Лиге чемпионов». Как знакомство с Викторией Адамс перевернуло карьеру Бекхэма
«Играть на Уимблдоне больше не за что». Из-за отстранения россиян от турнира отказывают звезды, Джокович провалится в рейтинге и уступит Медведеву
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
РФС утвердил вылет «Рубина» и «Арсенала» в ФНЛ
РФС назначил сроки поиска спонсоров для Кубка Лиги
Анохин и Шох вышли из состава исполкома РФС
Нападающий-легионер является главной целью «Ахмата» в летнее трансферное окно
Губерниев о высказываниях Карпина в адрес Заремы: «Прекрасно! Такие вещи нужны футболу и болельщикам»
Карпин о публичных заявлениях Салиховой: «А чем ей еще заниматься?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семин назвал справедливым решение о сохранении 16 команд в РПЛ

РФС утвердил вылет «Рубина» и «Арсенала» в ФНЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости