Анохин рассказал, кто его заменит в исполкоме РФС

Сергей Анохин прокомментировал выход из состава исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Не обидно ли за полгода несколько раз терять работу? Для меня это не потери. Скорее для «Химок» это потеря меня в качестве гендира. Я обещал им прийти на полгода и оставить команду в РПЛ. Восьмое место тому подтверждение. Я обещал сделать команду коммерческой, она финансируется сейчас в основном за счет частных денег. Команду получилось сохранить. Дай бог ей успехов в стыках. Что касается Московской Федерации футбола, то она тоже вышла на новый уровень. Такого количества соревнований, как в Москве, не было нигде. Мы опережаем в этом плане многие столицы Европы. Конечно, я и привык к исполкому. Я работал со многими президентами РФС. Мне до сих пор скучно без монологов Мутко, скучно без борьбы Толстых с агентами, скучно без аленького цветочка Фурсенко. Я желаю Дюкову успехов. Сейчас ситуация сложная. Футбол перестроится, жизнь перестроится. Уверен, что с опытом Дюкова российский футбол будет на волне», — сказал Анохин.

Также он ответил на вопрос о том, кто его заменит в исполкоме РФС.

«В исполкоме будут выборы. В Федерации футбола Москвы 4 кандидата, но я поддерживаю нынешнего генерального директора Старцева Александра Анатольевича. Он давно в футболе, многое сделал. Он достоин того, чтобы стать президентом Московской Федерации футбола», — заявил он.

Анохин был членом исполнительного комитета РФС с 2013 года.