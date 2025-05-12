Семин назвал «Спартак» и «Динамо» равными командами
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил игру «Динамо» при Ролане Гусеве в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).
«В «Динамо» произошла смена тренера, появились новые эмоции. Ролан Гусев же был в команде. Он постарался перед этим матчем убрать недостатки. Они лучше играли в обороне. Ничего необычного нет. «Спартак» и «Динамо» — две равные команды. Хорошие игроки», — сказал Семин «СЭ».
«Спартак» из-за поражения от «Динамо» опустился на пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком. Бело-голубые поднялись на четвертую строчку с 53 очками.
Новости