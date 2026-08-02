Семин назвал главный плохой итог первых матчей «Локомотива»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о первых матчах команды в РПЛ.

«Чемпионат только начался. По двум матчам, наверное, нельзя делать какие-то выводы. Но кое-что я бы отметил — стало меньше ходить людей на трибуны «Локомотива». Не знаю, с чем это связано. Руководители должны определить причины этому», — сказал Семин «СЭ».

«Локомотив» набрал 1 очко после двух матчей. Москвичи сыграли дома вничью с «Ахматом» (1:1) и уступили в гостях махачкалинскому «Динамо» (1:2).