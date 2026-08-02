Семин призвал довериться Шварцу: «У «Динамо» хороший подбор игроков и опытный тренер»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о первых матчах «Динамо» в РПЛ.

«Матч с «Балтикой» был по всем показателям лучше встречи с «Крыльями». В первую очередь в плане агрессии. Калининградцы были хороши в физическом плане. Матч был равный. Разговоры о возвращении Гусева? У «Динамо» все будет нормально. У них хороший подбор игроков и опытный тренер, который внесет определенные коррективы. Шварц уже их внес, это заметно по матчу с «Балтикой». Сезон только начался и не может быть сомнений, что «Динамо» будет один из претендентов на самые высокие места», — сказал Семин «СЭ».

«Динамо» набрало 1 очко после двух матчей. Москвичи сыграли дома вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и уступили в гостях «Балтике» (1:2).