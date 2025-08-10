Семин назвал блестящей игру Батракова в матче против «Спартака»
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (4:2).
20-летний хавбек оформил хет-трик в этой игре.
«Алексей блестяще играет! Главное, чтобы он продолжал дальше и не останавливался. Он забивает различные мячи вплоть до голов головой, несмотря на то, что он небольшого роста. Будет ли играть в следующем сезоне в Европе, если так продолжит? Если продолжит, то время покажет, где он может быть», — сказал Семин «СЭ».
В текущем сезоне РПЛ Батраков забил 6 голов в 4 матчах.
Новости