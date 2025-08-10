Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 августа, 11:08

Максименко не считает, что работа Станковича в «Спартаке» похожа на период Абаскаля

Александр Абустин
корреспондент

Вратарь «Спартака» Александр Максименко в разговоре с «СЭ» сравнил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича с экс-наставником команды Гильермо Абаскалем.

«Схожа ли их работа? Нет, не думаю», — сказал Максименко «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович.

В сезоне-2025/26 красно-белые под руководством серба набрали 4 очка в четырех матчах и идут на 11-м месте в РПЛ.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Максименко
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Читайте также
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
В Палестине заявили о несоблюдении Израилем соглашения о прекращении огня
Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Финансист объяснил рекордные покупки валюты россиянами
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: «Локомотив» — «Спартак» и другие матчи
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Pavel Zyuzin

    Максименко....совсем средний вратарь...и спасти можкт и начудить выше головы...Розыгрыши через него-лотерея ещё та))))

    11.08.2025

  • Saypin

    и трусы. на гвоздь.

    10.08.2025

  • Saypin

    не, пусть играет. в ФК Челябинск. я за

    10.08.2025

  • МАВ

    Брать надо пример с ЦСКА Акинфеев! Дали шанс своему не по блату юноше- воспитаннику и человек ответил такой стабильной игрой за эти футбольные годы.Я не знаю на счёт Максименко по каким критерием он прошел и попал в главную команду?Очень странный выбор.Это напоминает Карпина с Песьяковым.В Спартаке много очень странных решений,которые попахивают (ФУТБОЛЬНЫМ БЛАТОМ)

    10.08.2025

  • НВ

    Не думает он, чем там думать, были бы мозги-сам бы присел на лавку, абсолютно не помошник команде.

    10.08.2025

  • puzo-75

    Кто-нибудь может объяснить- почему в воротах Локомотива играет воспитанник академии "Спартака" Митрюшкин?- Почему, выходя из академии и сыграв пару-тройку матчей, вратари разбегаются кто куда?- А остаются Максименки... Кто тренирует вратарей? Дарвин?- Тогда ему надо задавать вопросы!

    10.08.2025

  • Джон 91

    Зато все знают как ты защищаешь ворота хреново...

    10.08.2025

  • vladmad_75

    А, ну это тогда многое объясняет. Действительно, своих то ведь нет. В лаптях ходим. Вот то ли дело сербские вратари! Правда я ни 1 не знаю. Разве что Плектикосу помню, так и тот хорват.

    10.08.2025

  • SDASTV

    Да, видно, что Максименко не умеет защитой управлять. До Саши Филимонова ему очень далеко. Филе лучше было под горячую руку не попадаться.

    10.08.2025

  • SDASTV

    Поддерживаю. Капитан должен уметь и "напихать" партнёрам. У Наиля лидерские качества просматриваются.

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Саша, присядь на лавочку, отдохни игр 10. Пожалуйста!

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Есть тренер вратарей. Серб. Если я не ошибаюсь, из 2-го их дивизиона.

    10.08.2025

  • sdf_1

    Да вы, ребята, любого тренера Абаскалем сделаете

    10.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это фейк. Он холост.

    10.08.2025

  • Кабанчик

    да он отбивает постоянно перед собой, это ошибка второклассника, кто футболом занимается

    10.08.2025

  • /Fomix/

    Точнее не скажешь, прям с языка снял :grin:

    10.08.2025

  • Alferovav

    писали что он женат на ком надо , мечто в Спартаке обеспечено

    10.08.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Александр, пора на лавку и подумать, крепко подумать. Так как быть хорошим вратарём пока не получается.

    10.08.2025

  • петя

    Нашли кого спросить, он играет всё хуже и хуже! Надо его сажать на скамейку! Он уже достал!

    10.08.2025

  • SpartakSirius

    Согласен с Вами полностью ! При угловом у него начинается паника , страх в глазах .

    10.08.2025

  • Slim Tallers

    Под братушку-физрука за 2 сезона делались закупки игроков,потрачена уйма денег. Для Абаскаля таких покупок не делалось.

    10.08.2025

  • Danila Serov

    Так проблема в том, что ставить некого. Запасные еще хуже. И вообще вратарская школы, которой мы гордились скатилась к нулю.

    10.08.2025

  • Алексей Сыромолотов

    может в дубль ,если возьмут

    10.08.2025

  • максименкА с такой позорной игрой ещё смеет что-либо бздеть (((((((((((

    10.08.2025

  • Максименко не просто самый слабый вратарь лиги но ещё и самый трусливый.

    10.08.2025

  • fedland

    и не только весеннюю. защиту нужно менять на 90% и вратаря. хомячок откровенно чудит...

    10.08.2025

  • Алексей Лунев

    первый и 4 гол на этом мешке- выходим изначально проигрывая!!!!!!!!!!

    10.08.2025

  • fedland

    сТАНКович к сожалению упустил момент когда нужно было ставить в ворота помазуна. хомячок дырявый, как швейцарский сыр. вчера два (1 и 4) пропущенных на его совести. особенно четвертый, когда он е.лом щелкал...

    10.08.2025

  • igorlvov

    Они героически шли разными путями, но оба в итоге получили диагноз ИДИОТЫ! :))))))

    10.08.2025

  • SpartakSirius

    Про оды задайте вопрос СЭ . Я к СЭ никакого касательства не имею .

    10.08.2025

  • lenin.vowa2018

    его и в Спартаке неплохо кормят. Главное травму не получить, поэтому и ссыт куда-то выскочить или прыгнуть за мячом. Ребров научил видимо.

    10.08.2025

  • bm

    Максименко считает ..... Сначала должен пересчитать мячи в своей сетке, а потом может говорить, если не стыдно.

    10.08.2025

  • lenin.vowa2018

    в дубле

    10.08.2025

  • lenin.vowa2018

    он просто трус, всего боится. Не только прыгать руками вперед за мячом, но и даже прикрикнуть на защей чтобы они взяли под контроль открытого соперника. Только после гола и может гримасы строить.

    10.08.2025

  • SpartakSirius

    Браво , лучший коммент дня ! А ещё можно доплачивать , чтобы в заявочный список не входил .

    10.08.2025

  • lenin.vowa2018

    это не заслуга вратаря. В Ростове как-то Медведев установил рекорд для вратарей по сухим играм, но как показали его последующие игры - заслуга была не вратаря. Сейчас это обычный вратарь РПЛ.

    10.08.2025

  • zzzz1400

    Вратарь, который может без проблем пропустить 7, нормальный-ли вратарь?

    10.08.2025

  • volish17

    Вам бы не тренеров обсуждать, а самим играть хорошо на поле .

    10.08.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Дырка

    10.08.2025

  • hattabych

    Погугли. Здесь слуг нету )

    10.08.2025

  • ANTI BOMG

    примерно, что и пингвин

    10.08.2025

  • TokTram_

    Селихов в Урале сбросил с себя спартаковское клеймо "кладбища вратарей". Абсолютно любой вратарь скатывается. Как Плетикосу добили, так и понеслось...

    10.08.2025

  • Врн36

    Умярова можно попробовать. Может потянет. Пора уже в лидеры пробиваться

    10.08.2025

  • Врн36

    А пропущенных сколько?

    10.08.2025

  • TokTram_

    ...нет, непохожа. Абаскаль - это...эээ...кажется, Абаскаль. А Станкович...ммм...- во, это - Станкович.

    10.08.2025

  • GGGARTH

    Лучше не надо, ни бесплатно, ни платно.

    10.08.2025

  • Millwall82

    нормально ли для профессионального спортсмена, жрать не в себя? И был момент когда он реально похудел, видимо взялся за старое. Ну соперникам Спартака от этого только плюс.

    10.08.2025

  • GGGARTH

    Да кто тебя спрашивает, Саша?? Стой и мячики лови.

    10.08.2025

  • hattabych

    В прошлом сезоне у Максименко было 15 сухих матчей, что является повторением рекорда Спартака.

    10.08.2025

  • hattabych

    Если не понимаешь, зачем писать?

    10.08.2025

  • Garry1969

    Максименко вообще дырище! Самая прошмандовская дырища! Залетает всё!

    10.08.2025

  • hattabych

    Максименко при его габаритах, должен быть королем воздуха в своей штрафной, а он едва ли не худший по этому показателю, да и с отражением пенальти явные проблемы.

    10.08.2025

  • Garry1969

    Лично мне не понятно! Чем Станкович занимается в Спартаке! Результат - зиролл! Туфта на палочке, а не тренер!

    10.08.2025

  • Адекватный спартач

    Максименко года 4 назад говорил, что может играть за Спартак до конца карьеры бесплатно. Может пора уже это доказать?

    10.08.2025

  • zel_co

    Промолчали бы, все силы уходят на их тервью

    10.08.2025

  • ANTI BOMG

    Тебе не интервью надо давать, а капитанскую повязку снять (другое дело, что некому и передать ее в этом составе - лидеров нет), но и место в воротах освободить - средненький вратаришка. Хотя и команда сейчас средненько-серенькая и уже давно!

    10.08.2025

  • Porco Rosso

    Схож результат.

    10.08.2025

  • Vladislav Rubanosov

    Тебя вообще кому интересно о чем-то спрашивать? Мешок в воротах.. еще и капитан. Бездарь!!!

    10.08.2025

  • hattabych

    Рыло свое отмой сначала, потом про отмывание бабла рассуждай.

    10.08.2025

  • hattabych

    От Алланазарова наверное "слыхал", любит он сплетни выдумывать.

    10.08.2025

  • AZ

    А на молодежном уровне котировался выше Сафонова! Где теперь Сафонов, и где Максименко)))

    10.08.2025

  • narkomsm

    Пока этот нефтьмяс рулит СМ ничего хорошего не будет. Это вредители и отмывала бабла на трасферах всякого шлака. Бедный СПАРТАК!

    10.08.2025

  • narkomsm

    В СМ натуральный бардак, когда на воротах НЕСМЕНЯЕМО стоит существо, которое слабо даже для второй лиги. Впрочем, я слыхал, что он блатарь кого-то из нефтяной шараги, которая заваливает СМ уже 20 лет. Тогда понятно, выполняет их указания и гадит в каждой игре

    10.08.2025

  • Valekka

    "извЕнения","порОжения" "Мартышка дятла пению учила"!!!!!(с)

    10.08.2025

  • narkomsm

    Если бы у Деяна нашлось хоть одно яичко (хотя бы перепелиное) то он этого вредителя ваще не поставил бы на ворота никогда. Он же СПЕЦОМ заваливает игру СМ! Что в прошлом матче, что в этом СМ владел иницативой и спокойно играл, но там ростовское чмошество Макс заработал пенали, а вчера пустил пену. И вообще ВСЕ вчерашние голы на его совести. Это просто вредитель на воротах, который слил уже 5 тренеров, а всё в раме

    10.08.2025

  • Valekka

    Это хАхол!!:)))

    10.08.2025

  • Valekka

    Содержательный разговор! Охренеть : сказанное в 10 раз меньше,чем сопровождающий текст.Зато гондила Кузя третий день на прямом видеовключении!!!

    10.08.2025

  • Patriot Rossiysky

    макс не тот.отдохни.....

    10.08.2025

  • Vadson

    Те же яйца, куча позиционных ляпов. Смысла нет, проще это бревно научить.

    10.08.2025

  • hardoviy

    Максименко - вратарь дырка. Позицию грамотно выбрать не умеет

    10.08.2025

  • vik64

    Максименко пора тоже в дорогу собираться, очень стал неуверенно играть.

    10.08.2025

  • уж не из псковских или тамбовских точно

    10.08.2025

  • МАКСИМЕНКО не считает.... а не надо тебе что-либо считать! тебе надо хорошо выполнять свою работу. за последний матч-НЕУД!!!

    10.08.2025

  • James Gang

    Сафонов не дурак в этот гадюшник идти... Лучше уж обратно в "Краснодар"!

    10.08.2025

  • James Gang

    Я бы на месте этого "дырявого" поменьше рот открывал. Косяк за косяком...

    10.08.2025

  • andreichf

    Слово хохол нынче приравняли к проявлению расизма, а поражение пишется через "А". Стыдно этого не знать.

    10.08.2025

  • andreichf

    Чет он рановато начал интервью давать, я бы на его месте не отсвечивал пару месяцев.

    10.08.2025

  • Independent forever

    Вчера Максименко научился считать до четырех.

    10.08.2025

  • SpartakSirius

    Лучше всего для клуба , чтобы максименко покинул клуб

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мотя в ПСЖ подвис, у Спартака есть шанс победителя ЛЧ выупить к себе на ворота!

    10.08.2025

  • wam

    Максименко должен на лавке сидеть.

    10.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А ты сам из каких будешь с таким знанием русского?

    10.08.2025

  • vladmad_75

    Да вы что? А в СЭ оды пели после прошлого сезона Максименко ))) А, ну ещё Латышонку ))) Куда уж там Акинфееву до таких монстров ))) Кстати, что характерно, Митрюшкин тоже иной раз так отбивает мяч, что я за сердце хватаюсь постоянно. Тот еще воспитанник Спартака )))

    10.08.2025

  • SpartakSirius

    Максименко самый слабый вратарь в РПЛ , он ещё к тому же капитан бляха-муха . Вопрос к Станковичу как такой мешок попадает в стартовый состав ? Они с Денисовым провалили весеннюю часть прошедшего чемпионата .

    10.08.2025

  • Вася

    селихов урал тащит, максименко спартак топит! дно!!!

    10.08.2025

  • vladmad_75

    Ну, с другой стороны, а почему бы и нет? Коли Станкович себя сразу поставил в команде так, что он небожитель, а они тут все вши под ногами (исключительно конечно же российские игроки, к легам у него совершенно иное отношение). Какой реакции этот персонаж ожидает?

    10.08.2025

  • vladmad_75

    А что, в Спартаке вратарей тренируют главные тренеры? О_о. Видимо денег на тренера вратарей нет что ли? Шутки шутками, но когда вратарь отвечает на подобные вопросы у меня возникают сомнения в состоянии вменяемости как того, кто отвечает, так и того, кто такие вопросы задаёт.

    10.08.2025

  • Zlobny

    А он не смог докумекать своими куриными мозгами, что сейчас вообще не время хоть что-то тявкать, тем более на подобные темы???

    10.08.2025

  • prapor-66

    Учи русский язык, нерусь.

    10.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    «Схожа ли их работа? Нет, не думаю», — сказал Максименко «СЭ»...а потом добавил "Да и нечем особо думать"

    10.08.2025

  • lenin.vowa2018

    даже не знаю кто в РПЛ хуже этого труса.

    10.08.2025

  • dinela

    Шурик, ты за своей работой следи! Ты чего вчера учудил? Прямой удар с 30 метров, стенку не ставишь, всё видишь - у тебя чего, мухи в руках сношаются?

    10.08.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А мне напомаженный Макс нравится, он в воротах утончёнен и элегантен!

    10.08.2025

  • Руслан

    Да не так уж плох Максименко, да - не топ, но крепкий середняк.

    10.08.2025

  • Играть бы сначала максименкА научился, а потом уже бздеть и вью рассказывать!!!!!!!!!!!!!

    10.08.2025

  • Врн36

    А сам Максименко, что при абаскале, что при станковиче, был дыркой и ею остается

    10.08.2025

    • Семин назвал блестящей игру Батракова в матче против «Спартака»

    Смородская — о возможном увольнении Станковича: «Я не понимаю, что еще должно произойти для его отставки»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости