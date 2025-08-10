Максименко не считает, что работа Станковича в «Спартаке» похожа на период Абаскаля

Вратарь «Спартака» Александр Максименко в разговоре с «СЭ» сравнил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича с экс-наставником команды Гильермо Абаскалем.

«Схожа ли их работа? Нет, не думаю», — сказал Максименко «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович.

В сезоне-2025/26 красно-белые под руководством серба набрали 4 очка в четырех матчах и идут на 11-м месте в РПЛ.

