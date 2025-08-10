Футбол
10 августа, 10:55

Лукин рассказал об изменениях в игре ЦСКА при Челестини

Алина Савинова
Фабио Челестини.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что футболисты московской команды при главном тренере Фабио Челестини стали играть в более атакующий футбол с высокой линией обороны.

49-летний швейцарский специалист стал главным тренером ЦСКА 20 июня. До этого он работал в «Базеле».

«Конечно, я очень благодарен Фабио за доверие, он дает мне играть, дает проявлять себя, я готов отдавать себя на 120 процентов — за команду, за тренера, за фанатов. Я очень рад приносить пользу. Когда команда побеждает, для меня это двойное удовольствие. При Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный с высокой линией обороны», — цитирует Лукина ТАСС.

Лукин выступает за ЦСКА с 2022 года. В стартовавшем сезоне 21-летний защитник провел три матча за армейцев в РПЛ.

После четырех туров чемпионата России ЦСКА с 8 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?
Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: ТАСС
Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
ЭСК: судья Цыганок правильно удалил игрока «Пари НН» Майга
ЭСК поддержала решение Сухого отменить гол «Краснодара» в ворота «Оренбурга»
КДК РФС не применит дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Пари НН» Майга за удаление в матче с «Ростовом»
КДК РФС оштрафовал «Спартак» за кричалки фанатов в адрес судьи Иванова в матче с «Локомотивом»
Тренер «Зенита» — м Селенков: «Шилова называют новым Аршавиным? Честно говоря, я за него переживаю»
«Краснодар» обратился в ЭСК по итогам матча против «Оренбурга»
  • Слоноул

    Именно. Потому и ищут игроков для ротации.

    10.08.2025

  • андрей андреев

    Пока все хорошо. Посмотрим на огромной дистанции чемпионата. Увы, в ЦСКА много проблемных футболистов. Игорю надо давать отдых для колена, откачивать жидкость, другой Игорь очень травматичен, Кисляк и Глебов очень молоды и точно не смогут держать высокий уровень весь сезон - таковы непреложные законы футбола, а равноценной замены им нет...Вот я и говорю - хороший тренер тот, кто выигрывает ничейные матчи и играет вничью в проигранных..ЦСКА и Челестини - удачи!

    10.08.2025

    Семин назвал блестящей игру Батракова в матче против «Спартака»
