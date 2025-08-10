Лукин рассказал об изменениях в игре ЦСКА при Челестини

Защитник ЦСКА Матвей Лукин заявил, что футболисты московской команды при главном тренере Фабио Челестини стали играть в более атакующий футбол с высокой линией обороны.

49-летний швейцарский специалист стал главным тренером ЦСКА 20 июня. До этого он работал в «Базеле».

«Конечно, я очень благодарен Фабио за доверие, он дает мне играть, дает проявлять себя, я готов отдавать себя на 120 процентов — за команду, за тренера, за фанатов. Я очень рад приносить пользу. Когда команда побеждает, для меня это двойное удовольствие. При Фабио мы играем в более атакующий футбол, более рискованный с высокой линией обороны», — цитирует Лукина ТАСС.

Лукин выступает за ЦСКА с 2022 года. В стартовавшем сезоне 21-летний защитник провел три матча за армейцев в РПЛ.

После четырех туров чемпионата России ЦСКА с 8 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице.

