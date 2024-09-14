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Семин: «Джикии придется приложить большие усилия, чтобы восстановить свои оптимальные кондиции»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на переход защитника Георгия Джикии в «Химки».

«Хорошо, что он нашел команду. Надо играть, а Джикия это может. Конечно, ему придется приложить большие усилия, чтобы восстановить свои оптимальные кондиции. Георгий в состоянии помочь любой команде, в том числе «Химкам», чтобы они выступали успешнее. К тому же подмосковный клуб не очень хорошо играет в обороне. Надеюсь, что Джикия сможет им помочь», — цитирует Семина Metaratings.ru.

«Химки» объявили о подписании контракта с Джикией 13 сентября. Срок соглашения с 30-летним футболистом не раскрывается. По информации СМИ, контракт россиянина рассчитан на один год с опцией продления еще на сезон.

Источник: Metaratings.ru.
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Юрий Семин
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