Легков: «Станкович — это то, что было нужно «Спартаку»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам и болельщик «Спартака» Александр Легков считает, что новый главный тренер красно-белых Деян Станкович именно тот, кто нужен был команде.

«Вижу, что у Станковича все получается. О нем уже много положительного говорят. Мне кажется, что он — это то, что было нужно «Спартаку». Думаю, у команды под его началом большое будущее. Красно-белым сто процентов нужен был именно такой харизматичный тренер», — цитирует Legalbet Легкова.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.