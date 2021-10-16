«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Зенитом»
Тульский «Арсенал» отметил победу над «Зенитом» (2:1) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ. Фото из раздевалки опубликовано в официальном Instagram клуба.
В составе туляков отличились Зурико Давиташвили и Кингс Кангва, у гостей забил Артем Дзюба.
Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-е место в Тинькофф РПЛ, на счету команды Миодрага Божовича 12 очков. «Зенит» идет на первом месте с 23 очками в 11 играх.
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