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Семак: «Важно, чтобы у ребят не опустились руки»

16:28
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Главный тренер «Зенита» Серегй Семак перед матчем 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» отметил, что команда должна реализовывать голевые моменты и не опускать руки из-за неудач в прошлах играх.

— И с «Ростовом», и с «Рубином» качество игры было и количество моментов было огромным, — отметил Семак в эфире «Матч Премьер». — Главное на таком фоне при тотальном преимуществе это моменты. Важно, чтобы у ребят не опустились руки, и чувство спортивной справедливости не стало преобладать над той работой, которую нужно делать, чтобы выиграть в следующем матче.

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