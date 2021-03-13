Семак: «Важно, чтобы у ребят не опустились руки»
Главный тренер «Зенита» Серегй Семак перед матчем 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» отметил, что команда должна реализовывать голевые моменты и не опускать руки из-за неудач в прошлах играх.
— И с «Ростовом», и с «Рубином» качество игры было и количество моментов было огромным, — отметил Семак в эфире «Матч Премьер». — Главное на таком фоне при тотальном преимуществе это моменты. Важно, чтобы у ребят не опустились руки, и чувство спортивной справедливости не стало преобладать над той работой, которую нужно делать, чтобы выиграть в следующем матче.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю