У Мариу Фернандеса диагностирован ушиб

Защитнику сборной России и московского ЦСКА Мариу Фернандесу, получившему травму в гостевом матче 22-го тура Тинькофф — РПЛ против тульского «Арсенала», информирует ТАСС.

В первом тайме полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий в единоборстве наступил на голову Фернандесу. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и был заменен на защитника Георгия Щенникова.

? Фернандес получил бутсой по голове и покинул поле на носилках



Лови видео травмы Марио и врывайся в трансляцию МАТЧ ПРЕМЬЕР — ЦСКА горит 0:2 «Арсеналу». pic.twitter.com/4sVMROoyR6 — Матч ТВ (@MatchTV) March 13, 2021

«У Фернандеса ушиб, гематома, перелома нет», — сказал собеседник ТАСС. После обследования у врачей Фернандес вернулся на стадион.

В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча в разных турнирах.

Сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 2022 года 24 марта, в этот день российские футболисты в гостях сыграют с командой Мальты.