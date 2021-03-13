У Мариу Фернандеса диагностирован ушиб
Защитнику сборной России и московского ЦСКА Мариу Фернандесу, получившему травму в гостевом матче 22-го тура Тинькофф — РПЛ против тульского «Арсенала», информирует ТАСС.
В первом тайме полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий в единоборстве наступил на голову Фернандесу. Защитнику москвичей потребовалась медицинская помощь, он покинул поле на носилках и был заменен на защитника Георгия Щенникова.
«У Фернандеса ушиб, гематома, перелома нет», — сказал собеседник ТАСС. После обследования у врачей Фернандес вернулся на стадион.
В нынешнем сезоне защитник провел 22 матча в разных турнирах.
Сборная России стартует в квалификации чемпионата мира 2022 года 24 марта, в этот день российские футболисты в гостях сыграют с командой Мальты.
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