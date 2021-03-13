«Арсенал» — ЦСКА: армейцы упустили стопроцентный момент на 95-й минуте
ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:2. Армейцы забили единственный мяч на 90-й минуте игры. Через минуту у «Арсенала» был удален один игрок, а еще через три — второй.
Имея преимущество в двух футболистов, ЦСКА имел стопроцентный шанс сравнять счет уже на пятой добавленной минуте. Однако после прострела Арнора Сигурдссона сперва Игорь Дивеев, а затем Саломон Рондон не смогли направить мяч в створ ворот.
— ЭТО НЕ ГОООЛ! ???— Матч ТВ (@MatchTV) March 13, 2021
95-я минута. Два удаления у соперника. ЦСКА имел стопроцентный шанс отыграться, но мяч чудом не оказался в воротах ? pic.twitter.com/ZynRDdDRKi
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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