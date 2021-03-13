Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Арсенал» — ЦСКА: армейцы упустили стопроцентный момент на 95-й минуте

16:28

ЦСКА уступил «Арсеналу» в матче 22-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:2. Армейцы забили единственный мяч на 90-й минуте игры. Через минуту у «Арсенала» был удален один игрок, а еще через три — второй.

Имея преимущество в двух футболистов, ЦСКА имел стопроцентный шанс сравнять счет уже на пятой добавленной минуте. Однако после прострела Арнора Сигурдссона сперва Игорь Дивеев, а затем Саломон Рондон не смогли направить мяч в створ ворот.

Арсенал Т — ЦСКА

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир