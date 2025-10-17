Семак — о Станковиче: «Хороший специалист и прекрасный человек»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Я уважаю Деяна Станковича. Хороший тренер, хороший специалист, прекрасный человек», — сказал Семак «СЭ».

Станкович возглавляет «Спартак» с 1 июля 2024 года. Контракт 47-летнего тренера с клубом рассчитан до 2027-го.