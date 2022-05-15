Семак считает, что у «Зенита» не будет проблем с легионерами из-за отстранения российских клубов от еврокубков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает, что у его команды не будет проблем с иностранными футболистами из-за отстранения российских клубов от еврокубков.

— Не возникнет проблем с иностранцами из-за исключении России из еврокубков?

— Я не вижу проблемы. Игроки — профессионалы. Они должны выкладываться. Это их работа, они выполняют условия контракта. Если у кого-то возникнет желание, то это решается другим путем, не в ущерб команде.

2 мая УЕФА объявил об отстранении российских команд от участия в еврокубках в сезоне-2022/23.