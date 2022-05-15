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Сегодня, 19:06

Дзюба — журналистам: «Сейчас вас заведем, ребята... До Белграда».

Дзюба после матча со «Спартаком» упомянул Белград
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) покинул стадион в сопровождении трех охранников.

Ни на один вопрос о футболе сопровождавших его до самой машины журналистов он не ответил.

В ответ на вопрос «а куда мы все идем», Артем сказал: «Сейчас вас заведем, ребята... До Белграда».

В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.

Артем Дзюба
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
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 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
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Краснодар – Ахмат
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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