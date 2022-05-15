Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1) покинул стадион в сопровождении трех охранников.

Ни на один вопрос о футболе сопровождавших его до самой машины журналистов он не ответил.

В ответ на вопрос «а куда мы все идем», Артем сказал: «Сейчас вас заведем, ребята... До Белграда».

В нынешнем сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит». Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.