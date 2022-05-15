Брат Федуна: «Спартак» мог забить больше, а нам больше забить не могли. Не дотянули, жаль»

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил ничью команды с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го утра Тинькофф РПЛ.

«Ничья, счет на табло. Не дотянули, жаль, такое бывает. Эпизод с пенальти я не видел, с поля это не смотрелось ни на что. Ожидал ли большего от главного матча тура? Вы сами видели, игра была хорошая. Могли мы забить больше, а нам больше забить не могли. Жаль», — сказал Андрей Федун.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.

В последнем, 30-м туре РПЛ, который состоится 21 мая, красно-белые сыграют на выезде с «Химками».