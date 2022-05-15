Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:03

Брат Федуна: «Спартак» мог забить больше, а нам больше забить не могли. Не дотянули, жаль»

Брат Федуна оценил ничью «Спартака» с «Зенитом» в матче 29-го утра Тинькофф РПЛ
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Андрей Федун, брат владельца «Спартака» Леонида Федуна, оценил ничью команды с «Зенитом» (1:1) в матче 29-го утра Тинькофф РПЛ.

«Ничья, счет на табло. Не дотянули, жаль, такое бывает. Эпизод с пенальти я не видел, с поля это не смотрелось ни на что. Ожидал ли большего от главного матча тура? Вы сами видели, игра была хорошая. Могли мы забить больше, а нам больше забить не могли. Жаль», — сказал Андрей Федун.

«Спартак» с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит», досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.

В последнем, 30-м туре РПЛ, который состоится 21 мая, красно-белые сыграют на выезде с «Химками».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Андрей Федун
5
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Сальвадор стал городом из колючей проволоки. «Гонка Героев», день четвертый
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
Брат Федуна: «Сегодня от игры «Спартака» я получил удовольствие, был хороший матч»
Дзюба — журналистам: «Сейчас вас заведем, ребята... До Белграда».
Семак считает, что у «Зенита» не будет проблем с легионерами из-за отстранения российских клубов от еврокубков
Ваноли: «Почему в каких-то моментах смотрят ВАР, а в каких-то — нет?»
«Зенит» еле спасся в Тушине. «Спартак» был неплох, но упустил победу
Соболев догнал Карпина по голам за «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ваноли: «Почему в каких-то моментах смотрят ВАР, а в каких-то — нет?»

Семак считает, что у «Зенита» не будет проблем с легионерами из-за отстранения российских клубов от еврокубков
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости