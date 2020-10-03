Семак рассказал об изменениях в игре «Зенита» на матч со «Спартаком» из-за отсутствия Азмуна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

— Наверное, вам трудно вспомнить, когда вы в последний раз готовились к матчу против «Спартака», который находился вровень с вами в турнирной таблице. Это меняет план подготовки на игру?

— Нет, это абсолютно неважно, — сказал в эфире «Матч ТВ» Семак. — «Спартак» сейчас играет хорошо, заслуженно набрав то количество очков, которое у него есть. Перед сезоном говорил, что команда будет бороться за самые высокие места, что она, в принципе, и делает.

— Сегодня «Зенит» начнет без Сердара Азмуна. Насколько существенно изменится игра в «Зените»?

— Потеря любого из лидеров команды вносит существенные коррективы, но это шанс для других игроков проявить себя. Конечно, будут изменения в игре, насколько удачные — посмотрим.

— Андрей Мостовой получил вызов в первую сборную России. Это как-то изменило его настроение, подход к работе?

— Абсолютно нет, он уже ездил за сборную. Что касается настроения — он с начала сезона хорошо работает и играет, не дает нам усомниться в том, что он заслуженно находится в составе.