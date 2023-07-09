Семак рассказал о состоянии Клаудиньо, который получил травму в матче с «Фенербахче»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Фенербахче» (0:0, 4:3 — пенальти) в матче Кубка PARI Премьер.
Также специалист рассказал о состоянии полузащитника Клаудиньо, который получил травму в первом тайме встречи.
— Сложная игра была сегодня, — сказал Семак. — Команде не хватало свежести в первом тайме, а во втором тайме вязкая игра была. Этот турнир — замечательная возможность подготовиться к сезону.
— Что за травма у Клаудиньо? Есть ли предварительный диагноз и сроки?
— По горячим следам — ушиб. Есть ли что-то более серьезное — завтра узнаем. Надеюсь, ничего серьезного нет.
«Зенит» провел последний матч на Кубке PARI Премьер. 15 июля команде из Санкт-Петербурга предстоит матч против ЦСКА за Суперкубок России.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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