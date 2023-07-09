Семак: «Зачем «Зениту» Фернандес? Марио пока у нас нет. С таким же успехом можно спросить про Месси и Криштиану»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в клуб из Санкт-Петербурга.
— Зачем «Зениту» 32-летний Марио Фернандес, отыгравший всего пять матчей в прошлом сезоне?
— С таким же успехом можно спросить про Месси и Криштиану. Марио пока у нас нет. Когда какой-то игрок будет у нас, тогда с удовольствием обсудим его функционал.
По информации «СЭ», «Зенит» подпишет контракт с Фернандесом по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».
В воскресенье, 9 июля бразильский журналист Фабио Алейшо сообщил, что «Зенит» планирует официально объявить о подписании Фернандеса на следующей неделе.
Защитник выступал за ЦСКА с 2012 года, он покинул московский клуб в июне 2022 года.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -