Михаил Кержаков: «По ощущениям, «Зенит» готов к матчу за Суперкубок»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о состоянии команды после последнего матча предсезонного турнира Кубок PARI Премьер против «Фенербахче» (0:0, 4:3 — пенальти).

— По ощущениям к Суперкубку готовы?

— По ощущениям — да. Сейчас будет уже непосредственно подготовка к нему, недельный цикл, так как предсезонный турнир окончен.

— Кому мысленно позвонили по телефону после второго отбитого пенальти?

— Руководству (смеется). На самый верх.

— Что за история про спор насчет картошки?

— Человек в комментариях в соцсетях написал, что я в воротах как мешок картошки. Я сказал, что если не отобью пенальти до конца сезона, то могу предоставить [мешок картошки].

— В ответ человек ничего не должен?

— Так я ж проиграл. Он должен только объявится.

— Помните, когда последний раз была выиграна вами серия пенальти?

— Кубок в 2010-м — «Алания».

15 июля «Зенит» сыграет против ЦСКА в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.