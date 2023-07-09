Михаил Кержаков: «По ощущениям, «Зенит» готов к матчу за Суперкубок»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о состоянии команды после последнего матча предсезонного турнира Кубок PARI Премьер против «Фенербахче» (0:0, 4:3 — пенальти).
— По ощущениям к Суперкубку готовы?
— По ощущениям — да. Сейчас будет уже непосредственно подготовка к нему, недельный цикл, так как предсезонный турнир окончен.
— Кому мысленно позвонили по телефону после второго отбитого пенальти?
— Руководству (смеется). На самый верх.
— Что за история про спор насчет картошки?
— Человек в комментариях в соцсетях написал, что я в воротах как мешок картошки. Я сказал, что если не отобью пенальти до конца сезона, то могу предоставить [мешок картошки].
— В ответ человек ничего не должен?
— Так я ж проиграл. Он должен только объявится.
— Помните, когда последний раз была выиграна вами серия пенальти?
— Кубок в 2010-м — «Алания».
15 июля «Зенит» сыграет против ЦСКА в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Казани и начнется в 17.00 по московскому времени.
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -