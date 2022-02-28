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Сегодня, 21:46

Семак доволен матчем «Зенита» с «Рубином»

Гоша Чернов
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2).

— Тяжелая игра. С точки зрения качества играли хорошо — за исключением двух пропущенных мячей и момента в конце матча. Считаю, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята победили заслуженно вопреки многим давящим факторам. С точки зрения результата и отношения к делу все молодцы.

— Вы не поменяли стартовый состав и схему после «Бетиса». Почему?

— Мне понравилось качество игры. Все футболисты провели прошлый матч на хорошем уровне. Кого-то убирать из состава было бы необоснованно. Кто-то, может, устал, но по качеству игра была очень хорошей.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Рубин
Голы
Юри Алберту, 49 (1:0), Сутормин, 55 (2:0), Лисакович, 61 (2:1), Лисакович, 67 (2:2), Сергеев, 90+2 (3:2)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Ерохин, 84) Барриос Вендел Клаудиньо (Оздоев, 90+5) Сутормин (Мостовой, 75) Юри Алберту (Сергеев, 75) Малком Дзюба
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Ломовицкий (Уремович, 72) Дрейер (Зуев, 72) Кварацхелия (Бакаев, 71) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 84) Лисакович (Онугха, 72) Хакшабанович
Предупреждения
Барриос 31’  -  Мусаев 17’, Ломовицкий 54’
Удаления
Мусаев 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Мурашов (Москва) Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Уфа

 13
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Артем Дзюба

Зенит

 10
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П
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Зенит

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Спартак

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