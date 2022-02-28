Семак доволен матчем «Зенита» с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 19-го тура РПЛ против «Рубина» (3:2).

— Тяжелая игра. С точки зрения качества играли хорошо — за исключением двух пропущенных мячей и момента в конце матча. Считаю, приличная игра и по движению, и по качеству, и по количеству моментов. Ребята победили заслуженно вопреки многим давящим факторам. С точки зрения результата и отношения к делу все молодцы.

— Вы не поменяли стартовый состав и схему после «Бетиса». Почему?

— Мне понравилось качество игры. Все футболисты провели прошлый матч на хорошем уровне. Кого-то убирать из состава было бы необоснованно. Кто-то, может, устал, но по качеству игра была очень хорошей.