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Сегодня, 16:36

Семак: «Ждем результаты обследования Барриоса, чтобы понять, насколько он выбыл»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, когда полузащитник питерской команды Вильмар Барриос сможет вернуться к команде.

— Почему не было Сергеева в заявке? Что с Барриосом?

— У него мышечное повреждение, получил его на неделе во время тренировки. Ждем результаты обследования Барриоса, чтобы понять, насколько он выбыл. Если учесть дисквалифицированных в Кубке игроков, то следующий матч будет для нас важным и сложным.

Барриос был травмирован в матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2). Футболист покинул поле на 39-й минуте и отправился в подтрибунное помещение.

В текущем сезоне он сыграл за «Зенит» 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Вильмар Барриос
Иван Сергеев
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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