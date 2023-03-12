Семак: «Тяжело сложился матч с «Химками», особенно во втором тайме»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Химками» (3:2) в матче 19-го тура РПЛ.

— Тяжело сложился матч, особенно во втором тайме. В начале игры смогли забить мяч, но ошибались в простых ситуациях. Было много хороших моментов, но немного не хватало качества и в первом, и во втором тайме. И Далер не попал, и Густаво... Игра могла закончиться еще тогда. Вместо этого пропустили легкий мяч, пошла нервозность, еще одна ошибка с пенальти. Рады, что вышедшие на замену футболисты поучаствовали в победном мяче, который принес важную и нужную победу. Поздравляю болельщиков — смотреть матч с такой режиссурой одно удовольствие, но с точки зрения тренерского штаба такие игры отнимают очень много сил, — сказал Семак.

«Зенит» после 19 туров РПЛ продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков.