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Сегодня, 13:50

Семак: «Краснодар» — один из претендентов на чемпионство в этом сезоне»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

— И в прошлом сезоне «Краснодар» смотрелся очень хорошо, команда добилась хорошего результата, и в этом году они играют достаточно уверенно — хороший баланс между атакой и обороной, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — В принципе это один из претендентов на чемпионство в текущем сезоне.

— Меняется ли подготовка к матчу и тренировочный процесс перед долгим выездом, когда дорога занимает почти 12 часов?

— Нет, сдвигается немножко расписание, но это рабочие моменты. Что касается самой подготовки, то нет, готовимся как обычно.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 28 сентября. Краснодарцы с 21 очком занимают второе место в турнирной таблице, петербуржцы с 23 очками — на первой строчке.

Источник: Сайт Зенита
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Краснодар
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1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 6
П
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

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