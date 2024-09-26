Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:23

Вратарь «ПСЖ» Сафонов считает, что высокие зарплаты сдерживают отъезд российских игроков

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов согласился с мнением о том, что высокие зарплаты в российском футболе являются сдерживающим фактором в вопросе отъезда отечественных игроков в зарубежные лиги.

«Это правда. В России ситуация сложилась так, что всем нужны русские футболисты, команды не могут играть без них в составе. Поэтому русские футболисты в России ценятся намного больше, чем где-либо еще в мире. Плюс ко всему, в родной стране легче быт, я думаю, что сложности переезда тоже отпугивают многих», — приводит ТАСС слова Сафонова.

Ранее голкипер заявил, что российские футболисты должны уезжать в сильные европейские чемпионаты только в том случае, если они уверены в своей готовности, и у них есть желание пойти на такой шаг.

25-летний Сафонов этим летом перешел из «Краснодара» в «ПСЖ», подписав контракт с «парижанами» до лета 2029 года. Россиянин дебютировал за французский клуб 18 сентября в матче Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

Источник: ТАСС
Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Вратарь Станислав Крицюк рассказал о конфликте с Галицким
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
Популярное видео
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Матвей Сафонов: трансфер из «Краснодара» в «ПСЖ»
Сафонов оценил совет Карпина российским футболистам уезжать из РПЛ
Сафонов раскритиковал российский футбол: «Все варятся в своем котле»
Сафонов — о скандальном деле с бывшей женой: «Меня никто не хочет слышать»
Наши легионеры все громче говорят о себе в Европе и США. Вспышка или новый тренд?
Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» на матч с «Реймсом»
Кафанов о дебюте Сафонова: «Это небольшой шажочек, все в руках Матвея»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.09 16:30
Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
 - : -
29.09 19:00
Динамо Мх – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости