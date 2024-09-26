Семак рассказал, сыграет ли Глушенков в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, сможет ли полузащитник Максим Глушенков сыграть в матче 10-го тура РПЛ против «Краснодара».

— Посмотрим, проанализируем, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Шанс есть, он уже вышел в прошлом матче, немного сыграл, и мы будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях — именно по функциональному состоянию. И после уже примем решение относительно того, сколько он сможет сыграть.

— Кто сможет сыграть, а кто не сможет?

— Здесь у нас не меняется ситуация. Посмотрим, насколько Ильзат Ахметов будет готов сыграть. А в остальном у нас точно не смогут сыграть Родригао и Волков. Сережа выбыл надолго, я думаю, что до зимнего перерыва можем этот вопрос не поднимать. Что касается Родригао, то ждем его в ближайшее время. А еще, к нашему большому сожалению, Миша Кержаков получил травму, он тоже не сможет помочь.

В текущем сезоне Глушенков провел 8 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 28 сентября. Краснодарцы с 21 очком занимают второе место в турнирной таблице, петербуржцы с 23 очками — на первой строчке.