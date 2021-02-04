Семак рассказал о главных моментах на тренировочных сборах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу» 4 февраля назвал главную цель команды на тренировочных сборах.

«Конечно, голы и победы на тренировочных сборах не так важны, как сама подготовка. Сейчас мы стараемся подвести всех игроков в одинаково хорошем состоянии ко второй части чемпионата. Тем более, у нас много футболистов, которые пропустили первый этап подготовки по различным причинам», — заявил Семак.

Ранее, 4 февраля, «Зенит» обыграл в контрольном матче «Арарат-Армению» (4:0). Точными ударами отличились Алексей Сутормин (с пенальти), Малком (дважды) и Вендел.

Сегодня 16.00 (мск) «Зенит» проведет еще один товарищеский матч, соперником команды Семака будет клуб «Ноа» из Армении.

После первой части сезона Тинькофф РПЛ питерский клуб лидирует в чемпионате с 41 баллом.