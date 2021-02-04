ЦСКА интересуется полузащитником «Стабека» Эмилем Бохиненом, сообщает 4 февраля норвежское издание VG.

По информации источника, армейцы готовят предложение по 21-летнему норвежцу в размере более 10 миллионов норвежских крон (10 миллионов норвежских крон равняются сумме около 1 миллиона евро — прим. «СЭ»).

Футболист отказался комментировать информацию об интересе ЦСКА, спортивный директор «Стабека» подтвердил сообщения о существовании интереса к Бохинену, но отказался называть конкретные клубы. Сообщается, что на игрока также претендует «Мольде».

Бохинен — воспитанник «Стабека». На его счету 9 голов и 10 результативных передач в 73 матчах за команду. Футболист провел 10 матчей за молодежную сборную Норвегии и забил 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 1,3 миллиона евро.