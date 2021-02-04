Быстров заявил, что Зарема Салихова может стать тренером «Спартака»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в беседе с «СЭ» поделился мнением о Зареме Салиховой, спутнице владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ранее, 30 декабря, капитан красно-белых Георгий Джикия рассказал о своем отношении к работе женщин в футболе.
— Перейдем к «Спартаку». Тедеско заранее объявил о своем уходе заранее. Это правильно?
— Неправильно. Игрок может подумать, если не проходит в состав: «Да что там, полгодика-то можно потерпеть». Как футболист может теперь биться за свое место в составе? Считаю, «Спартак» должен был заплатить Доменико деньги за полгода и работать уже с новым тренером.
— Кто мог бы встать на тренерский мостик «Спартака»?
— Зарему можно поставить. По ее интервью я понял, что у нее не последнее слово в клубе. Ставьте ее на мостик.
— Как относитесь к тому, что женщина руководит футбольным клубом?
— Я же не знаю, как она руководит. Если она заслужила свое место в руководстве клуба, то значит, она должна там находиться. Может, она принимала все важные решения в чемпионский год? Мы же не знаем", — сказал Быстров.
(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)
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