РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Быстров заявил, что Зарема Салихова может стать тренером «Спартака»

12:00
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в беседе с «СЭ» поделился мнением о Зареме Салиховой, спутнице владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее, 30 декабря, капитан красно-белых Георгий Джикия рассказал о своем отношении к работе женщин в футболе.

— Перейдем к «Спартаку». Тедеско заранее объявил о своем уходе заранее. Это правильно?

— Неправильно. Игрок может подумать, если не проходит в состав: «Да что там, полгодика-то можно потерпеть». Как футболист может теперь биться за свое место в составе? Считаю, «Спартак» должен был заплатить Доменико деньги за полгода и работать уже с новым тренером.

— Кто мог бы встать на тренерский мостик «Спартака»?

— Зарему можно поставить. По ее интервью я понял, что у нее не последнее слово в клубе. Ставьте ее на мостик.

— Как относитесь к тому, что женщина руководит футбольным клубом?

— Я же не знаю, как она руководит. Если она заслужила свое место в руководстве клуба, то значит, она должна там находиться. Может, она принимала все важные решения в чемпионский год? Мы же не знаем", — сказал Быстров.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

Полностью интервью с Владимиром Быстровым читайте здесь

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир