Семак рассказал, какие позиции в «Зените» нужно усилить

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ (3:1) рассказал, какие позиции в команде требуют усиления.

— Оцените игру Сутормина на позиции правого защитника.

— Сутормину в тройке центральных защитников удобнее. В четверке ему не так удобно, как выше. Но и в этой позиции можно играть чаще с мячом, подключаться к атакам. Качества есть. Хорошо, когда есть конкуренция.

— Насколько тяжело было прессинговать?

— Позиция крайних защитников может быть разной. Независимо от прессинга, вскрывать оборону сложно. Нужно видоизменять игру, много что усложняется. Прессинг и контрпрессинг были переодическими. Игра была рваной.

— У вас есть понимание, нужно ли усиление?

— Усиление нужно. Нужен левый вингер или полузащитник. Не одно трансферное окно ищем футболиста. Нужно расти, увеличивать обойму игроков, чтоб конкуренция была выше. Эту работу нужно вести постоянно, чтобы уровень игры рос, чтобы мы оставались в лидерах чемпионатах.

— С чем связан переход на трех защитников во втором тайме?

— «Динамо» сделало замены. И так давление было активным, а с Комличенко они прибавили в плане антропометрии. Мы выпустили Чистякова, который хорош в единоборствах. Мы стали играть надежнее после перехода на эту систему.

(Гоша Чернов)