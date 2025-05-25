Семак о втором месте «Зенита» в РПЛ: «Раньше такое количество очков приводило к титулу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил выставку, посвященную 100-летию клуба, и ответил на вопросы журналистов по итогам сезона-2024/25.

— Как пережили вчерашний нечемпионский вечер?

— Нормально. Все бывает. Мы сделали все от себя зависящее. Но... Не все зависит от нас. Набрали достаточное количество очков. В другом сезоне их бы хватило для золотых медалей. В этом чемпионате не получилось... Что ж, двигаемся дальше. Это спорт. Кто-то проиграл, кто-то выиграл. Какая-то команда оказалась чуть выше. Я, если знаете, поздравил Мурада Мусаева с победой.

— Как оцените игру и вклад в результаты команды Максима Глушенкова и Александра Соболева?

— Каждый из них внес свою лепту. Максим помог нам на начальном этапе. Александр — в концовке.

— Это не трансферные ошибки?

— Я так не могу сказать. Мы вообще за 7 моих лет показали третий результат в плане набора очков. Проиграли один матч в Кубке в основное время и четыре-пять игр в чемпионате, наверное. Но, видите, этого оказалось недостаточно для золота.

— Говорят про ваш конфликт с Глушенковым.

— Не понимаю, откуда это идет.

— Но почему он не сыграл с «Ахматом»?

— Это решение тренерского штаба. Мы исходим из состояния футболистов. Недопонимания нет.

— С Соболевым вы не ошиблись? Вас многие критиковали за этот выбор.

— Зачем мне кому-то отвечать? Мы делаем свою работу. А те, кто критикует — их право.

— Ваше будущее в Зените? Был разговор с руководством?

— Никакой информации нет. У меня действующий контракт, — сказал Семак в разговоре в рамках пресс-тура «Win City — город в Зените».

«Зенит», выигравший шесть предыдущих чемпионатов России, занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2024/25 с 66 очками. «Краснодар», завоевавший титул впервые в своей истории, набрал 67 очков.