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Семак о втором месте «Зенита» в РПЛ: «Раньше такое количество очков приводило к титулу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил выставку, посвященную 100-летию клуба, и ответил на вопросы журналистов по итогам сезона-2024/25.

— Как пережили вчерашний нечемпионский вечер?

— Нормально. Все бывает. Мы сделали все от себя зависящее. Но... Не все зависит от нас. Набрали достаточное количество очков. В другом сезоне их бы хватило для золотых медалей. В этом чемпионате не получилось... Что ж, двигаемся дальше. Это спорт. Кто-то проиграл, кто-то выиграл. Какая-то команда оказалась чуть выше. Я, если знаете, поздравил Мурада Мусаева с победой.

— Как оцените игру и вклад в результаты команды Максима Глушенкова и Александра Соболева?

— Каждый из них внес свою лепту. Максим помог нам на начальном этапе. Александр — в концовке.

— Это не трансферные ошибки?

— Я так не могу сказать. Мы вообще за 7 моих лет показали третий результат в плане набора очков. Проиграли один матч в Кубке в основное время и четыре-пять игр в чемпионате, наверное. Но, видите, этого оказалось недостаточно для золота.

— Говорят про ваш конфликт с Глушенковым.

— Не понимаю, откуда это идет.

— Но почему он не сыграл с «Ахматом»?

— Это решение тренерского штаба. Мы исходим из состояния футболистов. Недопонимания нет.

— С Соболевым вы не ошиблись? Вас многие критиковали за этот выбор.

— Зачем мне кому-то отвечать? Мы делаем свою работу. А те, кто критикует — их право.

— Ваше будущее в Зените? Был разговор с руководством?

— Никакой информации нет. У меня действующий контракт, — сказал Семак в разговоре в рамках пресс-тура «Win City — город в Зените».

«Зенит», выигравший шесть предыдущих чемпионатов России, занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2024/25 с 66 очками. «Краснодар», завоевавший титул впервые в своей истории, набрал 67 очков.

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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