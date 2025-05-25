Семак о втором месте «Зенита» в РПЛ: «Раньше такое количество очков приводило к титулу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил выставку, посвященную 100-летию клуба, и ответил на вопросы журналистов по итогам сезона-2024/25.
— Как пережили вчерашний нечемпионский вечер?
— Нормально. Все бывает. Мы сделали все от себя зависящее. Но... Не все зависит от нас. Набрали достаточное количество очков. В другом сезоне их бы хватило для золотых медалей. В этом чемпионате не получилось... Что ж, двигаемся дальше. Это спорт. Кто-то проиграл, кто-то выиграл. Какая-то команда оказалась чуть выше. Я, если знаете, поздравил Мурада Мусаева с победой.
— Как оцените игру и вклад в результаты команды Максима Глушенкова и Александра Соболева?
— Каждый из них внес свою лепту. Максим помог нам на начальном этапе. Александр — в концовке.
— Это не трансферные ошибки?
— Я так не могу сказать. Мы вообще за 7 моих лет показали третий результат в плане набора очков. Проиграли один матч в Кубке в основное время и четыре-пять игр в чемпионате, наверное. Но, видите, этого оказалось недостаточно для золота.
— Говорят про ваш конфликт с Глушенковым.
— Не понимаю, откуда это идет.
— Но почему он не сыграл с «Ахматом»?
— Это решение тренерского штаба. Мы исходим из состояния футболистов. Недопонимания нет.
— С Соболевым вы не ошиблись? Вас многие критиковали за этот выбор.
— Зачем мне кому-то отвечать? Мы делаем свою работу. А те, кто критикует — их право.
— Ваше будущее в Зените? Был разговор с руководством?
— Никакой информации нет. У меня действующий контракт, — сказал Семак в разговоре в рамках пресс-тура «Win City — город в Зените».
«Зенит», выигравший шесть предыдущих чемпионатов России, занял второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2024/25 с 66 очками. «Краснодар», завоевавший титул впервые в своей истории, набрал 67 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1