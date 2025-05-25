Радимов и Соболев поспорили, что форвард забьет 20 голов в следующем сезоне

Бывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Радимов призвал нападающего команды Александра Соболева повысить результативность в следующем сезоне. Как информирует «РБ Спорт», они поспорили на ящик пива, что футболист сможет забить 20 мячей.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в начале завершившегося сезона. На счету 28-летнего нападающего 4 гола в 31 матче за сине-бело-голубых.

«Зенит» завершил чемпионат России-2024/25 на втором месте. Команда Сергея Семака до последнего тура претендовала на золото РПЛ.