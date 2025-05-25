Газизов о дебютном сезоне махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Хороший результат, в конце наша игра уже нравилась болельщикам»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» оценил выступление клуба в прошедшем сезоне РПЛ.

«Хороший результат для первого года. Когда команда начинала свое выступление, мы играли в не самый смотрибельный футбол, а заканчивали уже более динамично. Думаю, в конце наша игра уже нравилась зрителям. Хотел бы сказать спасибо нашим болельщикам, они нас стимулируют, и всегда большая поддержка не только дома, но и в гостях. Ну и, конечно, без главы региона — Сергея Алимовича Меликова — это было бы невозможно», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» заняло 11-е место в РПЛ с 29 очками.