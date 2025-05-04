Футбол
4 мая, 22:28

Семак: «Была какая-то чуйка, что не зря оставил Соболева на второй тайм»

Алексей Михайлов
Александр Соболев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего команды Александра Соболева в матче против «Пари НН» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

28-летний форвард оформил дубль и принес победу своей команде.

Кирилл Гоцук и&nbsp;Александр Соболев в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; (2:1) 4&nbsp;мая.Дубль Соболева оставил «Зенит» в чемпионской гонке. Но сколько же голевых моментов он запорол!

— Была ли чуйка, что не зря оставил Соболева на второй тайм? Какая-то была (улыбается). Я смотрел по первому тайму: несмотря на то, что реализация все-таки хромала, все равно у него было желание. Плюс нам нужно было усиливать давление, а Александр — игрок габаритный. Понятно было, что «Пари НН» будет низко обороняться. Наверное, не было смысла менять большого игрока в штрафной площади при той игре, которая складывалась для нас. Вскрывать очень низкую оборону «Пари НН» не так просто. Тем не менее, конечно, рад и за Сашу, и за команду, рад, что смогли победить сегодня., — сказал Семак.

«Зенит» (57 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

«Пари НН» (23) идет 14-м в турнирной таблице.

Александр Соболев
Сергей Семак
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • Jackson 57

    И что характерно, сапоги в смятку - тоже веганское блюдо. Правда, пока свежие. Они постепенно таким духманом пропитываются...

    05.05.2025

  • Пишу с дивана

    У него так чуйка сработала. Не только у Семака чуйка на футболистов открылась

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Это спорно. Тебе это сказал кто-то или сам додумался?

    04.05.2025

  • 99

    Лучше быть веганом и не есть мясо, чем быть футболистом сапоговым

    04.05.2025

  • Jackson 57

    Ну так и Месси в Барселоне не сто из ста забивал... Но так-то, конечно, где Месси, и где Дельфин:))

    04.05.2025

  • Jackson 57

    Так-то, пока она сработала в шести чемпионатов из шести. Разве нет? И ещё. Я где-то видел цифры, сколько голов забили те, кого Семак выпускал на замену. Так вот он в лидерах и в этой номинации, если вообще не первый. Так что в вас говорят обидки, а не знания:))

    04.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Молодец, Богданыч. Я думаю, ему веганство помогает. Когда человек долго веганит, у него развиваются другие чувства. Вот сегодня видимо ультразвук от дельфина дошел до Богданыча. Браво тренер!

    04.05.2025

  • инок

    Соболев запарывает больше 50% моментов. Нападающий с такой статистикой не может быть героем этого матча..

    04.05.2025

  • chep

    Твоя чуйка работает 1 раз из 10

    04.05.2025

    Вратарь «Пари НН» Медведев — о матче с «Зенитом»: «На победу мы не наиграли, но могли увезти ничью»
