Семак: «Была какая-то чуйка, что не зря оставил Соболева на второй тайм»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего команды Александра Соболева в матче против «Пари НН» (2:1) в 27-м туре РПЛ.

28-летний форвард оформил дубль и принес победу своей команде.

— Была ли чуйка, что не зря оставил Соболева на второй тайм? Какая-то была (улыбается). Я смотрел по первому тайму: несмотря на то, что реализация все-таки хромала, все равно у него было желание. Плюс нам нужно было усиливать давление, а Александр — игрок габаритный. Понятно было, что «Пари НН» будет низко обороняться. Наверное, не было смысла менять большого игрока в штрафной площади при той игре, которая складывалась для нас. Вскрывать очень низкую оборону «Пари НН» не так просто. Тем не менее, конечно, рад и за Сашу, и за команду, рад, что смогли победить сегодня., — сказал Семак.

«Зенит» (57 очков) остается на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака на 4 очка отстает от лидирующего «Краснодара».

«Пари НН» (23) идет 14-м в турнирной таблице.