4 мая, 22:23

Гончаренко назвал чемпионат России «ВАР РПЛ»: «Мы даже не радуемся, когда забиваем»

Алексей Михайлов
Виктор Гончаренко.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота нижегородцев за игру защитника Кирилла Гоцука рукой в первом тайме матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— В первом тайме был эпизод: мяч попал в руку Кириллу Гоцуку. Пенальти в ворота «Пари НН» назначен не был. Как вам кажется, почему в похожем моменте «Краснодару» дали пробить пенальти, а «Зениту» — нет?

— Мы смотрим футбол со стороны каких-то своих симпатий, и оцениваем в том числе. Мы можем вам с десяток таких же моментов сейчас нарисовать, но, к сожалению, сейчас не «МИР Российская Премьер-лига», а «ВАР Российская Премьер-лига». Вот это вот стойкое ожидание приговора... То есть, мы даже забиваем гол и не радуемся. Ну, так сейчас есть. Мы не знаем, что сейчас происходит, потому что могут ситуацию в одну сторону развернуть, а могут в другую. И самое страшное в том, что в любом случае признают, что все правильно.

«Пари НН» с 23 очками идет 14-м в турнирной таблице чемпионата России. У «Зенита» 57 баллов и вторая строчка.

Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Дмитрий С.

    Вы со всякой @#% на Вы?

    05.05.2025

  • Timond

    А с чего вы взяли, что ВАР не смотрел? Смотрели и не нашли повод для вмешательства.

    05.05.2025

  • nekony

    А если взять угловые удары, то там вообще капец. Все друг друга хватают за майки, и разные части тела,что только в путь. А ведь это всё нарушение правил

    04.05.2025

  • nekony

    Честно говоря, я тоже не увидел, где он коснулся рукой мяча. Но если разбирать скрупулёзно каждый эпизод, то трудно вообразить, чем это может закончится. К примеру - матч Факел - Спартак. Удаление Литвинова. Первое впечатление от момента - явное нарушение правил Литвиновым. Повтор момента с другого ракурса, и уже никакой уверенности в этом нет. Видно, что воронежский футболист рукой пытается оттолкнуть спартаковца и Литвинов в этот момент придерживает эту шаловливую ручонку. И здесь главное упасть вовремя, и тогда будешь прав

    04.05.2025

  • морпех

    Речь ведь о том,что не было никакого разбора самого спорного решения арбитра ,повлиявшего на итоговый рез - тат - про Латышонка...

    04.05.2025

  • морпех

    Как минимум 4 серьёзных ошибки было на последнем ЧМ,которые признали почти все(!)специалисты ...Поэтому восхвалять опять Европу - так себе...Просто очень много трактовок правил...Вот даже если бы половину остановок останавливали секундомер(как положено,кстати),матчи бы были по 3 - 4 часа!Почти все (!)пенальти бьются не по правилам!(начиная от вратарей и заканчивая вбегающими игроками...)А кто - нибудь помнит,что судья должен останавливать закончившейся матч,а не обязательно дать пробить штрафной или тем паче угловой?

    04.05.2025

  • ura1956

    Этот базар к чему?

    04.05.2025

  • Rawalex

    когда вы там забиваете? раз в полгода? Как мой племяш говорит - бамбалдилы!:rofl:

    04.05.2025

  • merniloskut

    Меня больше задевает вопрос - где красная карта воротчику немытых? Почему нигде нет внятных разъяснений по данному поводу. Почему этот самый Вар не смотрел и всё замылил?

    04.05.2025

  • nekony

    В нашем чемпионате ничему не удивляться, учат всю жизнь. Мы всё время отстаём в технических вопросах проведения соревнования. В Европе уже ведь не первый год есть автоматическое определение пересечения мячом линии ворот? У них также автоматом определяется вне игры, без человеческого фактора. Я всё-таки оптимист, и, надеюсь, у нас тоже будет по справедливости всё. Не знаю правда, сколько до этого ждать придётся, и доживу ли.

    04.05.2025

  • нет желтухе!

    по мнению крючкохвостых: Зенит просто мал занёс.

    04.05.2025

  • Дима Питерский

    А я вот до сих пор помню давнишний матч Зенита в Перми. Мы забиваем гол, мяч на метр в воротах, а судья не засчитывает.

    04.05.2025

  • nekony

    И вообщем-то он прав по большому счёту.

    04.05.2025

  • Старичела

    Руки не было!!! Бред какой-то!!!

    04.05.2025

    • Семак — о победе «Зенита» над «Пари НН»: «Нужно забивать раньше. Было три убойнейших момента»

    Семак: «Была какая-то чуйка, что не зря оставил Соболева на второй тайм»
