Гончаренко назвал чемпионат России «ВАР РПЛ»: «Мы даже не радуемся, когда забиваем»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота нижегородцев за игру защитника Кирилла Гоцука рукой в первом тайме матча 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— В первом тайме был эпизод: мяч попал в руку Кириллу Гоцуку. Пенальти в ворота «Пари НН» назначен не был. Как вам кажется, почему в похожем моменте «Краснодару» дали пробить пенальти, а «Зениту» — нет?

— Мы смотрим футбол со стороны каких-то своих симпатий, и оцениваем в том числе. Мы можем вам с десяток таких же моментов сейчас нарисовать, но, к сожалению, сейчас не «МИР Российская Премьер-лига», а «ВАР Российская Премьер-лига». Вот это вот стойкое ожидание приговора... То есть, мы даже забиваем гол и не радуемся. Ну, так сейчас есть. Мы не знаем, что сейчас происходит, потому что могут ситуацию в одну сторону развернуть, а могут в другую. И самое страшное в том, что в любом случае признают, что все правильно.

«Пари НН» с 23 очками идет 14-м в турнирной таблице чемпионата России. У «Зенита» 57 баллов и вторая строчка.