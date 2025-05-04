Вратарь «Пари НН» Медведев — о матче с «Зенитом»: «На победу мы не наиграли, но могли увезти ничью»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о том, что нижегородцы наиграли на ничью в матче 27-го тура РПЛ» с «Зенитом» (1:2).

— Хорошо оборонялись сегодня, компактно играли. Жалко, что уступили. На победу мы не наиграли, наверное. Учитывая то, как мы оборонялись, могли увезти ничью.

— Визуально показалось, что «Зенит» выиграл почти всю борьбу в вашей штрафной площади.

— Во-первых, у «Зенита» были очень качественные подачи. С моей стороны было очень сложно выйти по головам. Это залог их успеха. Если бы подачи были плохие, то вообще не о чем было бы разговаривать. Надо отдать должное ребятам, которые подавали на Соболева, и всей их атаке.

«Пари НН» с 23 очками идет 14-м в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда из Нижнего Новгорода проведет 12 мая против «Крыльев Советов».