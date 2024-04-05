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Сегодня, 11:33

Семак ответил на вопрос об участии Педро в матче «Зенита» с «Балтикой»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, будет ли полузащитник Педро участвовать в матче 23-го тура РПЛ с «Балтикой».

— В матче со «Спартаком» всех впечатлило выступление Педро. Сможет ли он порадовать болельщиков на домашней арене в воскресенье?

— Посмотрим. У всех есть шанс. На всех, кто будет готовиться к игре, посмотрим, как они будут работать в этот промежуток времени до матча, это раз. Посмотрим, насколько быстро Педро сможет восстановиться — это два. Это два фактора, которые позволят нам принять решение, будет он играть в стартовом составе или нет.

— Если говорить о «Балтике», в весенней части себя хорошо проявляет Данила Козлов, который вам знаком. Можете ли вы как-то прокомментировать его выступление в новом клубе?

— Что касается Данилы, он прекрасный игрок, талантливый. Мы его брали на сборы, он проявил себя очень хорошо на прошлых зимних сборах. Но, к сожалению, в прошлом году, касаемо его качества игры, нам хотелось бы, чтобы он прогрессировал и играл лучше для того, чтобы мы брали его к себе. Было принято решение дать ему возможность сейчас выступать ему за «Балтику», он там хорошо смотрится. Это свежий воздух для него, то, что ему нужно было. И настрой, и желание, и качество — он показывает очень неплохие. Дай бог, чтобы дальше он продолжал так играть.

3 апреля футболист оформил дубль в матче против «Спартака» (2:1) в Кубке России.

Матч «Зенита» с «Балтикой» состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет первым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Балтика» занимает 15-ю строчку с 17 очками.

Сергей Семак
ФК Балтика
ФК Зенит
Педро (Зенит)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

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Даниил Хлусевич

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Спартак

 16 1 5
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