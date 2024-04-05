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Сегодня, 11:40

Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Андрея Мостового перед матчем с «Балтикой»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой».

— В матче со «Спартаком» травму получил Андрей Мостовой. В каком состоянии он находится и сможет ли он сыграть против «Балтики»?

— Касаемо травмированных, у нас есть небольшая группа игроков, у которых есть те или иные небольшие повреждения или чувствуют себя не оптимально на сегодняшний день. Поэтому по их участию мы примем решение завтра. К этому числу относятся Андрей Мостовой. Из тех игроков, которые точно не смогут сыграть, это Марио Фернандес. Думаю, в ближайшее время мы по нему сможем дать точную информацию.

— Возникает впечатление иногда, что «Зениту» нужен очень сильный раздражитель, чтобы сыграть в полную силу, как получилось со «Спартаком» во втором тайме. Не будет ли проблем с настроем на аутсайдера? «Балтика» занимает всего лишь 15-е место.

— Насчет раздражителя, думаю, вам кажется, исходя из того, что привыкли к победам команды. Смотрят и анализируют игру команды исключительно из ее результатов предыдущих лет. Что касается игры, всегда игры даются достаточно сложно. Бывают у всех игры хорошие, плохие. Любой клуб, и европейский, и российский, каким бы он ни был, проводит и хорошие матчи, и плохие. Или таймы плохие и хорошие. Такое бывает и случается. Что касается «Балтики», то у нас нет никаких иллюзий. Мы уже сыграли три раза с «Балтикой»: два раза в Кубке и один — в чемпионате. Мы прекрасно понимаем уровень команды, она достаточно хорошая, хорошо организованная, команда играет агрессивно, опасно на стандартных положениях. Я думаю, на 100% все уверены, что нас ждет очень-очень трудный и сложный матч.

Игра состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет первым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Балтика» занимает 15-ю строчку с 17 очками.

Мостовой получил повреждение 3 апреля в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ со «Спартаком» (2:1). Марио Фернандес травмировался в товарищеской игре с «Црвеной Звездой» (0:1).

Андрей Мостовой
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
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Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
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Динамо – Спартак
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Виктор Александров

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