Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Андрея Мостового перед матчем с «Балтикой»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с «Балтикой».
— В матче со «Спартаком» травму получил Андрей Мостовой. В каком состоянии он находится и сможет ли он сыграть против «Балтики»?
— Касаемо травмированных, у нас есть небольшая группа игроков, у которых есть те или иные небольшие повреждения или чувствуют себя не оптимально на сегодняшний день. Поэтому по их участию мы примем решение завтра. К этому числу относятся Андрей Мостовой. Из тех игроков, которые точно не смогут сыграть, это Марио Фернандес. Думаю, в ближайшее время мы по нему сможем дать точную информацию.
— Возникает впечатление иногда, что «Зениту» нужен очень сильный раздражитель, чтобы сыграть в полную силу, как получилось со «Спартаком» во втором тайме. Не будет ли проблем с настроем на аутсайдера? «Балтика» занимает всего лишь 15-е место.
— Насчет раздражителя, думаю, вам кажется, исходя из того, что привыкли к победам команды. Смотрят и анализируют игру команды исключительно из ее результатов предыдущих лет. Что касается игры, всегда игры даются достаточно сложно. Бывают у всех игры хорошие, плохие. Любой клуб, и европейский, и российский, каким бы он ни был, проводит и хорошие матчи, и плохие. Или таймы плохие и хорошие. Такое бывает и случается. Что касается «Балтики», то у нас нет никаких иллюзий. Мы уже сыграли три раза с «Балтикой»: два раза в Кубке и один — в чемпионате. Мы прекрасно понимаем уровень команды, она достаточно хорошая, хорошо организованная, команда играет агрессивно, опасно на стандартных положениях. Я думаю, на 100% все уверены, что нас ждет очень-очень трудный и сложный матч.
Игра состоится 7 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 мск.
«Зенит» идет первым в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче. «Балтика» занимает 15-ю строчку с 17 очками.
Мостовой получил повреждение 3 апреля в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ со «Спартаком» (2:1). Марио Фернандес травмировался в товарищеской игре с «Црвеной Звездой» (0:1).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5