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Сегодня, 11:29

Семак оценил игру молодых российских футболистов «Зенита»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитников сине-бело-голубых Дмитрия Васильева и Александра Коваленко.

— В начале сезона Дмитрий Васильев получал игровое время, смотрелся неплохо, но вскоре выбыл из-за травмы. Что скажете о его текущей форме? Можно ли сказать, что сейчас она не соответствует игре в основном составе?

— На сегодняшний день он такой же игрок команды, как и все остальные. У него абсолютно нормальная форма, нужно ждать своего шанса, бороться за место в стартовом составе, за то, чтобы выйти на футбольное поле и получать свои игровые минуты. Возможности для этого у него будут, график у нас достаточно плотный.

— Вопрос по Александру Коваленко. Он так не получает очень много игрового времени, как бы ему, возможно, хотелось. Вы доверили ему место в стартовом составе в матче со «Спартаком», но на мой взгляд он себя так не проявил, как вы этого от него хотели. Учитывая то, что вы его заменили в перерыве, ему теперь будет сложнее завоевать ваше доверие?

— Нет, он старался, делал все, что мог. Абсолютно также, как и другие игроки. У многих не получалось, не только у него. Что касается возможностей, они у него будут, их будет достаточно для того, чтобы проявить себя и получать игровую практику. По одному матчу судить достаточно сложно, но до этого с «Црвеной Звездой» он хорошо сыграл. Мы видим на тренировках его прогресс относительно момента, когда он к нам только пришел. До нынешнего момента он сделал большой шаг вперед, поэтому, безусловно, будут у него шансы и игровое время. Никаких проблем нет.

В текущем сезоне 19-летний Васильев сыграл 9 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. У 20-летнего Коваленко 12 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

«Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Коваленко
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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 - : -
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П
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