Семак оценил игру молодых российских футболистов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитников сине-бело-голубых Дмитрия Васильева и Александра Коваленко.

— В начале сезона Дмитрий Васильев получал игровое время, смотрелся неплохо, но вскоре выбыл из-за травмы. Что скажете о его текущей форме? Можно ли сказать, что сейчас она не соответствует игре в основном составе?

— На сегодняшний день он такой же игрок команды, как и все остальные. У него абсолютно нормальная форма, нужно ждать своего шанса, бороться за место в стартовом составе, за то, чтобы выйти на футбольное поле и получать свои игровые минуты. Возможности для этого у него будут, график у нас достаточно плотный.

— Вопрос по Александру Коваленко. Он так не получает очень много игрового времени, как бы ему, возможно, хотелось. Вы доверили ему место в стартовом составе в матче со «Спартаком», но на мой взгляд он себя так не проявил, как вы этого от него хотели. Учитывая то, что вы его заменили в перерыве, ему теперь будет сложнее завоевать ваше доверие?

— Нет, он старался, делал все, что мог. Абсолютно также, как и другие игроки. У многих не получалось, не только у него. Что касается возможностей, они у него будут, их будет достаточно для того, чтобы проявить себя и получать игровую практику. По одному матчу судить достаточно сложно, но до этого с «Црвеной Звездой» он хорошо сыграл. Мы видим на тренировках его прогресс относительно момента, когда он к нам только пришел. До нынешнего момента он сделал большой шаг вперед, поэтому, безусловно, будут у него шансы и игровое время. Никаких проблем нет.

В текущем сезоне 19-летний Васильев сыграл 9 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. У 20-летнего Коваленко 12 игр, в которых он отдал 1 голевую передачу.

«Зенит» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко в 21 матче.