Источник: «Зенит» объявит о подписании Марио Фернандеса на следующей неделе
Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес станет футболистом «Зенита» в ближайшее время, сообщает журналист Фабио Алейшо.
По данным источника, 32-летний игрок завтра улетит из Бразилии в Россию. «Зенит» объявит о трансфере официально на следующей неделе.
По информации «СЭ», Фернандес подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».
ЦСКА пытался вернуть футболиста, но переговоры завершились неудачей.
Источник: https://t.me/donaleixo/130
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
|0
|0
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0
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|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0
|0
|0-0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
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|0-0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Рубин
|0
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|0
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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