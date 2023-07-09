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Сегодня, 20:25

Источник: «Зенит» объявит о подписании Марио Фернандеса на следующей неделе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес станет футболистом «Зенита» в ближайшее время, сообщает журналист Фабио Алейшо.

По данным источника, 32-летний игрок завтра улетит из Бразилии в Россию. «Зенит» объявит о трансфере официально на следующей неделе.

По информации «СЭ», Фернандес подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июнь 2022 года, после чего приостановил карьеру. Зимой 2023 года защитник вернулся в футбол и подписал контракт с «Интернасьоналом».

ЦСКА пытался вернуть футболиста, но переговоры завершились неудачей.

Марио Фернандес. «Зенит» увел Фернандеса у ЦСКА! Подробности перехода

Источник: https://t.me/donaleixo/130
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
6
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
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23.07 17:30
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