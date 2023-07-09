Семак заявил, что еще не определился с основным вратарем «Зенита» на сезон
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Фенербахче» (0:0, 4:3 — пенальти) на Кубке PARI Премьер заявил, что еще не определился с основным вратарем на сезон-2023/24.
— Определились ли вы с первым номером на сезон?
— Пока нет. Сегодняшняя игра вратарей нам понравилась — оба сыграли надежно. Отраженные пенальти Кержакова и победа, которую он принес, добавляют нам и уверенности, и настроения. Еще есть немного времени, и мы решим, кто будет играть в Кубке и чемпионате.
— Как оцените «Зенит» на фоне участников еврокубков?
— Результат важен, но мы больше оцениваем качество игры. Оно было приемлемым для этого времени. Понимаем, что работы еще много. Мы выглядели как минимум не хуже «Црвены Звезды» и «Фенербахче».
С первых минут матча против «Фенербахче» у «Зенита» в воротах играл Александр Васютин, после перерыва вместо него вышел Михаил Кержаков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -